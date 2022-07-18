Извержение вулкана Сакурадзима в Японии

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Crisis24.

Очевидцы в Сети поделились кадрами с места событий.

Извержение вулкана сопровождалось выбросом в атмосферу большого количества дыма и пепла. Информации об ущербе и пострадавших нет.

Японское метеорологическое агентство предупредило жителей в районе расположения Сакурадзимы о возможности пеплопада и закрытии дорог из-за него.