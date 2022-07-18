https://news.day.az/world/1479712.html Извержение вулкана Сакурадзима в Японии - ВИДЕО
Извержение вулкана Сакурадзима в Японии - ВИДЕО
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима в префектуре Кагосима, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Crisis24.
Очевидцы в Сети поделились кадрами с места событий.
Извержение вулкана сопровождалось выбросом в атмосферу большого количества дыма и пепла. Информации об ущербе и пострадавших нет.
Японское метеорологическое агентство предупредило жителей в районе расположения Сакурадзимы о возможности пеплопада и закрытии дорог из-за него.
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