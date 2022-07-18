Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Как передает Day.Az, соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса главы государства.

"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - отмечается в документе.

Президент также отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе.