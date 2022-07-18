https://news.day.az/world/1479715.html Крупнейшие за всю историю пожары в Испании - ВИДЕО
Крупнейшие за всю историю пожары в Испании - ВИДЕО
Ад в Испании: вот так сейчас выглядят леса, охваченные крупнейшими пожарами за всю историю страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уничтожены уже десятки тысяч гектаров и это не конец. Из-за этого власти уже эвакуировали несколько городов.
Всему виной аномальная жара - уже несколько дней температура воздуха там достигает +45°С. Такая погода за 6 дней погубила уже более 360 человек.
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