Крупнейшие за всю историю пожары в Испании

Ад в Испании: вот так сейчас выглядят леса, охваченные крупнейшими пожарами за всю историю страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уничтожены уже десятки тысяч гектаров и это не конец. Из-за этого власти уже эвакуировали несколько городов.

Всему виной аномальная жара - уже несколько дней температура воздуха там достигает +45°С. Такая погода за 6 дней погубила уже более 360 человек.