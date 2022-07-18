https://news.day.az/world/1479719.html Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение
Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение
Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел режим чрезвычайного положения в республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В опубликованном в понедельник указе Викрамасингхе говорится, что чрезвычайное положение введено "в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества".
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