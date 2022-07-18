Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел режим чрезвычайного положения в республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном в понедельник указе Викрамасингхе говорится, что чрезвычайное положение введено "в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества".