В Новой Зеландии инфляция достигла 32-летнего максимума

Уровень потребительской инфляции в Новой Зеландии вырос за 12 месяцев до 7,3%, достигнув максимального значения с 1990 года. Об этом говорится в квартальном отчете статистического управления страны, опубликованном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, наибольшее влияние на темпы инфляции оказал рост цен на строительные материалы (18%), жилищно-коммунальные и бытовые услуги (7,3%) и на продукты питания (6,5%). Рост стоимости автомобильного топлива в годовом исчислении составил 32%.

По сравнению с первым кварталом 2022 года потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 1,7%, превысив медианную оценку в 1,5%.