В аэропорту США столкнулись два самолета, есть погибшие

Столкновение в воздухе двух самолетов в Международном аэропорту имени Гарри Рида в городе Лас-Вегас (штат Невада) в воскресенье привело к гибели четырех человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в службах спасения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сведениям AP, в легкомоторных самолетах находились четыре человека, все они погибли. "По предварительной информации, Piper PA-46 заходил на посадку и в этот момент столкнулся с Cessna 172. Piper упал в поле восточнее взлетно-посадочной полосы, <...> Cessna - в водохранилище", - приводит агентство выдержку из сообщения Федерального авиационного управления США.

Информация о личности погибших и причине произошедшего пока не разглашается.