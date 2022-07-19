https://news.day.az/world/1479731.html Япония отказалась устанавливать верхнюю границу расходов на оборону
Япония отказалась устанавливать верхнюю границу расходов на оборону
Япония не будет устанавливать верхнюю границу расходов на оборону в бюджете на 2023 финансовый год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, такое решение продиктовано заинтересованностью Токио в укреплении обороны "в период напряженности в отношениях с могущественным соседом Китаем".
Отмечается, что правительство Японии планирует увеличить расходы на закупку ракет большей дальности и исследования в области кибербезопасности.
До сих пор ежегодные расходы на оборону Японии не превышали 1% ВВП страны.
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