В Китае назвали семь «смертных грехов» НАТО

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван в статье для газеты People заявил, что у НАТО есть "семь смертных грехов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь он назвал "проявление расизма": несмотря на победу преемницы СССР во Второй мировой войне, отказывается признать ее победителем в холодной войне.

Вторым грехом, считает китайский эксперт, является усиление идеологической конфронтации альянса: так, НАТО является инструментом в руках США, в то время как сами США рассматривают Китай как стратегического противника. Кроме того, Запад игнорирует нормы международного права, в частности узаконенную в Парижском мирном договоре норму о том, что ни одно государство не может участвовать в союзе против другого.

"НАТО все время говорит, что действует в соответствии с Уставом ООН, а на самом деле ведет себя как трус под руководством США", - приводит автор статьи четвертый довод, заключающийся в том, что Североатлантический альянс является стратегическим инструментом Вашингтона.

Среди прочего Ивэй Ван назвал отклонение альянса от первоначального намерения обеспечения безопасности в Северной Атлантике, участие в глобальной экспансии и продвижение менталитета холодной войны. Он подчеркнул, что НАТО представляет собой огромную угрозу всему миру.