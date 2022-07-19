Британцы стали отказываться от дорогих мяса и рыбы

Британцы стали отказываться от покупки дорогого мяса и рыбы из-за резкого роста цен, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, объемы продаж всех видов мяса и рыбы резко снизились за 12 недель: говядины - на 13,7%, баранины - на 23,7%, свинины - на 10,6%, рыбы - на 11,6%. В то же время увеличился спрос на курицу, пишет Daily Mail.

Эксперты Kantar Group (компании, специализирующейся на исследовании рынка. - "Газета.Ru".) связывают это с переходом британцев на более дешевое мясо курятины в попытке сэкономить деньги на фоне разворачивающегося кризиса.