В Германии допустили введение ЧС зимой

Правительство ФРГ допускает, что дефицит газа грядущей зимой может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, федеральный министр по особым поручениям и руководитель Федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт созвал тайную встречу с участием глав земельных администраций, главной темой которой стал газовый кризис. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза. По мнению правительства, даже если ЧС не коснется всей территории страны, то она может затронуть отдельные федеральные земли.

Власти ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по "Северному потоку" после техобслуживания, отмечается в материале. В связи с этим Берлин опасается, что проблема с газом в Германии сохранится до 2024 года.