Зеркало рухнуло на ребенка в холле подмосковного жилого комплекса "Самолет" в Люберцах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео девочка подходит к зеркалу, прикасается к нему рукой с краю, немного отходит дальше и зеркало падает.

В результате инцидента ребенок не пострадал.