https://news.day.az/world/1479751.html Зеркало рухнуло на ребенка в холле подмосковного жилого комплекса - ВИДЕО
Зеркало рухнуло на ребенка в холле подмосковного жилого комплекса - ВИДЕО
Зеркало рухнуло на ребенка в холле подмосковного жилого комплекса "Самолет" в Люберцах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На видео девочка подходит к зеркалу, прикасается к нему рукой с краю, немного отходит дальше и зеркало падает.
В результате инцидента ребенок не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре