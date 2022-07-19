В России заметили робота, переходящего дорогу на красный сигнал светофора

В Марьино (район Москвы) местная жительница засняла на камеру робота-доставщика, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К счастью, на дороге было не так много автомобилей, поэтому нарушитель смог без происшествий перейти с одной стороны дороги на другую.

Некоторые московские компании уже начали внедрять современные технологии в свою деятельность. Так, в столице можно встретить роботов-доставщиков. Они работают на основе искусственного интеллекта, однако иногда в программе можно заметить некоторые несовершенства. По всей видимости, робот-доставщик знает, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу, однако определить цвет сигнала светофора он не смог.