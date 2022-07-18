В Индии началось голосование на выборах президента

Коллегия выборщиков в составе 4 809 человек проводит в понедельник голосование на выборах 15-го президента Индии. Церемония голосования, открытые которой транслировали индийские телеканалы, началась в 10:00 (06:30 по бакинскому) и завершится в 17:00 (13:30 по бакинскому), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В выборах принимают участие депутаты верхней (Раджья сабха) и нижней (Лок сабха) палат парламента страны, а также члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий (в Индии только две из восьми союзных территорий имеют законодательные собрания - Дели и Пудучерри).

Подсчет голосов состоится 21 июля, к этой дате в парламентский комплекс в Нью-Дели, где будет проходить окончательное определение результатов, должны быть доставлены бюллетени из всех регионов. Подсчет - довольно сложный процесс, поскольку голос каждого выборщика имеет разную "ценность" - в зависимости от населения штата, который он представляет: от 208 в Уттар-Прадеше (самый населенный штат) до семи в малонаселенном Сиккиме.

Пятилетний срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда завершается 24 июля, и, в соответствии со статьей 62 Конституции Индии, выборы следующего президента должны быть проведены до завершения срока его полномочий. Новый президент должен принести присягу 25 июля.

Кандидаты в президенты

Главным претендентом на победу считается кандидат от Национально-демократического альянса во главе с правящей партией Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму. Ей противостоит единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представляющий партию "Всеиндийский Тринамул конгресс". Согласно прогнозам политологов, Драупади Мурму может набрать более 60% голосов.

Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она - выходец из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). В случае победы она станет второй женщиной на посту президента в истории Индии и первым президентом-выходцем из списочного племени. Мурму названа в честь легендарной царицы Драупади - главной героини древнего индийского эпоса Махабхарата.

Яшвант Синха (родился 6 ноября 1937 года) - известный политик, занимавший ранее посты министра иностранных дел и министра финансов Индии. В прошлом - член Бхаратия джаната парти, вышел из партии в 2014 году. Известный критик действующего премьер-министра страны Нарендры Моди.