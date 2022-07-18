Групповая авария произошла на злополучном перекрестке в России

Групповая авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой в Петрозаводске. Именно на этом перекрестке Артем Гашков насмерть сбил двух женщин, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Все произошло 17 июля в 21:33, когда один из участников ДТП совершал левый поворот, а другой двигался в прямом направлении. От удара один автомобиль развернуло на проезжей части, другой откинуло на остановившийся автомобиль, а затем на ограждение.

В сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы рассказали, что автомобили тушили пожарные, приехали три кареты скорой помощи. В соцсети предположили, что один из участников аварии проехал перекресток на красный сигнал светофора. Также в группе пишут, что осколки задели одного из пешеходов.

Момент аварии попал в объектив городской камеры "Ситилинк".

В ГИБДД сообщили, что пострадал водитель "Рено".

По предварительным данным, в 21:35 водитель автомобиля "Рено Лагуна" проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем БМВ Х5. От удара "Рено" отбросило на стоявший автомобиль "Шевроле Ланос". В результате ДТП водитель "Рено" с травмами госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность пострадавшего и выясняют обстоятельства произошедшего.