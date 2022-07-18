Умер изобретатель операторского крана на дистанционном управлении

Изобретатель первого операторского крана на дистанционном управлении Жан-Мари Лавалу скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть наступила в Париже 15 июля, причиной смерти стал инсульт.

В 1970-е вместе с изобретателем Аленом Массероном Лавалу начал работать над усовершенствованием операторских машин. Изобретатели вместе служили на подводной лодке и разработали систему движений камеры для съемок внутри подлодки.

Армейские разработки дуэта легли в основу операторского крана на дистанционном управлении Louma Crane, который стали активно использовать при телевизионных и киносъемках.

Одним из первых, кто использовал кран Лавалу и Массерона, стал режиссер Роман Полански - вместе с оператором Свеном Нюквистом он снимал с помощью устройства некоторые сцены фильма "Жилец" в 1976 году.