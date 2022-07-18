В Сахалинской области медведи залезли в дом вахтовиков, съели все консервы и опустошили холодильник.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео из села Охотского опубликовали в сети.

Как пишут местные СМИ, медведица с детёнышем появляется в этом населённом пункте не первый раз.