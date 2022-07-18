https://news.day.az/world/1479853.html В Сахалинской области медведи залезли в дом вахтовиков - ВИДЕО
В Сахалинской области медведи залезли в дом вахтовиков - ВИДЕО
В Сахалинской области медведи залезли в дом вахтовиков, съели все консервы и опустошили холодильник.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео из села Охотского опубликовали в сети.
Как пишут местные СМИ, медведица с детёнышем появляется в этом населённом пункте не первый раз.
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