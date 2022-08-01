Starbucks задумался над уходом из Великобритании

Starbucks изучает возможность продажи своего британского бизнеса, поскольку сталкивается со все более жесткой конкуренцией и изменением привычек клиентов, пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пока компания не приняла окончательного решения по поводу ухода из Великобритании. Крупнейшая в мире сеть кофеен сильно пострадала от карантинных мер по всему миру. В мае Starbucks заявил, что "в основном думает о развитии своего основного бизнеса в США".

Наряду со своими конкурентами сеть сталкивается с растущими затратами, а также с необходимостью адаптироваться к меняющимся привычкам клиентов, поскольку многие люди переходят на удаленную работу из дома. Starbucks также испытывает давление из-за конкуренции с Costa, Pret A Manger и Tim Hortons.

Компания контролирует около 1000 торговых точек в Великобритании, из которых около 70 процентов являются франчайзинговыми. В настоящее время группа находится в процессе поиска нового исполнительного директора.