В Новой Зеландии сообщили о рекордной инфляции с 1990 года

Инфляция в Новой Зеландии выросла до 7,3%. Как сообщает The Guardian, это самый высокий уровень с 1990 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За март инфляция выросла с 6,9% до 7,3%, цены на продовольствие - на 1,3%, а на транспорт и жилищно-коммунальные услуги - на 2,3%. При этом, новозеландские аналитики рассчитывали, что рост инфляции будет на уровне 7%. Торговая инфляция, которая показывает стоимость товаров и услуг, на которые влияют внешние рынки, также достигла рекордного уровня в 8,7%.

Особенно сильно инфляция ударила по рынку недвижимости. В июне 2022 года рост затрат на строительство на целых 18% выше, чем в июне 2021.

"Проблемы с цепочкой поставок, затраты на рабочую силу и повышенный спрос продолжают увеличивать стоимость строительства новых домов", - прокомментировал Джейсон Эттьюэлл, старший менеджер новозеландского статистического агентства Stats NZ.