В Германии из музея удалили экспонат, нарушающий права мух

Из музея в Вольфсбурге убрали художественную инсталляцию после жалобы зоозащитников, пишет Oddity Central. По словам активистов, экспонат нарушает права мух, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Художественная инсталляция "Сто лет" британского художника Дэмиана Херста представляет собой стеклянный ящик, поделенный на две части. В первом отделе ящика вылупляются мухи, во втором - висит ультрафиолетовая лампа. Мух привлекает ее свет, и каждый раз, когда они летят к нему, сгорают заживо. По словам автора идеи, таким образом он хотел показать "жизненный цикл в коробке".

После того, как арт-объект был выставлен в художественном музее Вольфсбурга, местные зоозащитники потребовали убрать экспонат, утверждая, что он нарушает Закон Германии о защите животных, запрещающий убивать или причинять вред животным без уважительной причины.

"Убийство животных не имеет ничего общего с искусством. Это показывает высокомерие людей, которые не остановятся ни перед чем ради своих собственных интересов", - говорится в заявлении активистов.

Представители музея сообщили, что не думают, что мухи попадают под действие Закона, но они спросят у художника, согласится ли он заменить настоящих мух искусственными. Однако позже инсталляция была все-таки удалена.