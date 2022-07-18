https://news.day.az/world/1479879.html IKEA ввела ограничения на время покупок
IKEA ввела ограничения на время покупок
Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA ввела ограничения на время пребывания на сайте. На покупки можно потратить 10-15 минут. Об этом сообщается на сайте магазина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено - через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь", - указано в объявлении на сайте.
Покупателей также предупредили, что она находятся в очереди, а время ожидания будет зависеть от количества пользователей на сайте. Личный кабинет и возможность составить список покупок по-прежнему остались недоступны. Товары попросили добавлять сразу в корзину.
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