В Великобритании может появиться аэротакси

Компания из США Joby Aviation подала заявку на сертификацию аэротакси в Великобритании. Об этом говорится на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Базирующаяся в Калифорнии Joby Aviation объявила о подаче заявки на сертификацию своей революционной разработки в Великобритании. Таким образом, Joby aviation станет первым разработчиком аппаратов вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем eVTOL, запросившим подтверждение своего американского сертификата за рубежом", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что более 10 лет работают над созданием электрического аэротакси, которое способно перевозить до пяти пассажиров, включая пилота. Максимальная скорость такого летательного аппарата составляет 200 км/час. Дальность полета - 150 км. Аэротакси оснащается шестью электродвигателями, для взлета и посадки может использоваться практически любая площадка.