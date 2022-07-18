Битва лося и медведя в российском поселке попала на видео

В поселке на Ямале произошла смертельная битва лося и медведя. Видеозапись произошедшего житель опубликовал в местной группе во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, что медведь напал на лося и вцепился зубами в его загривок. Животное пытается отбиться от хищника, но ему не удается это сделать - лось падает на землю.

В комментариях к посту российские пользователи социальных сетей пожалели лося. "Уникальные кадры", - написал один из комментаторов.