Первый грузовой аэропорт в Азии открылся вблизи Ухани

В провинции Хубэй в Центральном Китае открылся первый в Азии специализированный аэропорт, предназначенный преимущественно для транспортировки грузов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Новая воздушная гавань Хуаху находится на территории города Эчжоу, в 80 км к востоку от центра Ухани. В радиусе 100 км от аэропорта расположены семь зон экономического развития национального уровня.

Авиакомпании и предприятия из США, Германии, Франции и России уже обратились с предложениями о сотрудничестве. Ожидается, что перевозка грузов начнется в конце ноября и через три года грузооборот аэропорта составит почти два половиной миллиона тонн.

В прошлом году китайские компании курьерской доставки обработали 108 миллиардов посылок.

Второстепенная функция аэропорта Хуаху - обслуживание пассажирских рейсов.