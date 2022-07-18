Китай испытал гиперзвуковую ракету с многорежимным двигателем

Команда Школы аэронавтики и астронавтики Северо-Западного политехнического университета Китая успешно запустила гиперзвуковую ракету с ракетным двигателем комбинированного цикла (RBCC) Feitian-1. Об этом сообщает New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, RBCC представляет собой комбинацию воздушно-реактивного прямоточного двигателя, гиперзвукового прямоточного двигателя и ракетного двигателя. Такой двигатель способен разогнать ракету до скорости свыше 5 Махов (в пять раз выше скорости звука).

По мере набора скорости двигатель переключается с одного режима работы на другой, что позволяет ему справляться с потоком воздуха, а на большой высоте он работает в режиме классического ракетного двигателя.

Преимущество такого двигателя в том, что ему требуется гораздо меньше сжатого кислорода на борту, поскольку на первых режимах полета он получает его из окружающего воздуха.