Жесткий сель обрушился на жилые дома в Приморье, потоком унесло двухлетнего ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в Приморском крае сошел сель на два жилых дома. Пять человек спасли, среди них двое детей, продолжаются поиски еще одного ребенка.