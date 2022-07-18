https://news.day.az/world/1479918.html Жесткий сель обрушился на жилые дома в Приморье - ВИДЕО
Жесткий сель обрушился на жилые дома в Приморье - ВИДЕО
Жесткий сель обрушился на жилые дома в Приморье, потоком унесло двухлетнего ребенка.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в Приморском крае сошел сель на два жилых дома. Пять человек спасли, среди них двое детей, продолжаются поиски еще одного ребенка.
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