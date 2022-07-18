Заболеваемость коронавирусом в России резко подскочила

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России начинает обостряться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, об этом сообщает оперативный штаб страны по борьбе и контролю за COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в оперштабе отметили, что увеличение числа заболевших наблюдается в 68 субъектах России, в том числе в 22 регионах превышен средний показатель по стране.

Также в ведомстве подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается уже третью неделю подряд.

За прошедшую неделю показатель госпитализации на 100 000 человек составил 5,4, увеличившись по сравнению с предыдущей на 3,2%.