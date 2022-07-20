В Южной Корее демонтировали арт-объект с умирающими золотыми рыбками

В Художественном музее Чоннам в Южной Корее демонтировали работу художника Ю Бака после жалоб посетителей на жестокое обращение с животными. Об этом сообщает Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ю Бак сконструировал в музее арт-объект с 15 умирающими золотыми рыбками, помещенными в подвешенные к потолку капельницы. Работа Fish ("Рыба") была частью выставки "Траур: после утраты, кураторское эссе", открывшейся 30 июня. Пять из 15 рыбок в капельницах умерли в первые недели после открытия экспозиции.

Работу демонтировали после консультации с самим Ю Баком. "Медленное умирание золотых рыбок должно было стать частью моей работы. Теперь, когда рыбок больше нет, она потеряла свой смысл как произведение искусства. Хотя работа может показаться публике дискомфортной, художник думает и выражает себя иначе, чем зрители", - поделился своим видением ситуации Ю Бак.