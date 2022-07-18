Google в России выписали многомиллиардный штраф

Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф за повторный отказ удалить запрещенный контент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Сумма штрафа составила 21,77 миллиарда рублей.

Как сообщил корреспондент агентства из зала суда, корпорацию оштрафовали за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Google признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП (повторное совершение административного правонарушения - нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

Решение суда пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Штраф, составивший 10 процентов от выручки компании и ее аффилированных структур в России, стал вторым оборотным штрафом для Google. Первый был выписан в конце декабря 2021 года. Тогда американскую компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей. Google признали виновной в систематическом неудалении запрещенной информации.