https://news.day.az/world/1479976.html В Индии автобус сорвался в реку - много погибших
В Индии автобус сорвался в реку - много погибших
В округе Дхар штата Мадхья-Прадеш, Индия, автобус сорвался с моста в реку. В тот момент в нем находились более 30 пассажиров. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает местная газета Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уже известно о 13 погибших.
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