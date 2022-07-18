В Индии автобус сорвался в реку

В округе Дхар штата Мадхья-Прадеш, Индия, автобус сорвался с моста в реку. В тот момент в нем находились более 30 пассажиров. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает местная газета Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уже известно о 13 погибших.