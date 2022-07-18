Президент Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Иран с официальным визитом на частном самолете "TUR", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Эрдогана в аэропорту Эсенбога провожали вице-президент Фуат Октай и губернатор Анкары Васип Шахин.

Президента Эрдогана в поездке сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и другие официальные лица.

19 июня в рамках визита в Тегеране состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством президентов Эрдогана и Раиси.

На заседании Совета, которое состоится с участием соответствующих министров, будут рассмотрены во всех аспектах турецко-иранские отношения и ​​обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для улучшения двустороннего сотрудничества.

В ходе встреч состоится обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также двусторонним отношениям.

Президент Турции примет участие на седьмом Трехстороннем саммите в рамках Астанинского формата при участии президента России Владимира Путина, президента Ирана Ибрагима Раиси.

На саммите предполагается обсуждение вопросов относительно текущий ситуации в Сирии, борьба с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, особенно РПК/YPG и ИГ, усилия по политическому урегулированию, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев в их страну.

Эрдоган также проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой.