Австрия вступает в НАТО?

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что страна не будет следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в Североатлантический альянс, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Pravda.

Недавно Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что может заморозить этот процесс.

"Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые ... пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер", - приводит заявление канцлера издание.

Он дополнил, что Австрия только планирует усилить финансирование своей обороны и придерживается политики ЕС.