В Китае после взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие

В городе Тяньцзинь на севере Китая в 07:20 по местному времени (03:20 по Баку) 19 июля обрушился шестиэтажный жилой дом. Возможны жертвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает Центральное телевидение КНР, причиной обрушения стал взрыв. На месте работают пожарные, медики и полиция. Проводятся спасательные работы.

Причины аварии и точное число жертв пока уточняется.