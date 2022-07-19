https://news.day.az/world/1480057.html В Китае после взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Китае после взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие - ВИДЕО
В городе Тяньцзинь на севере Китая в 07:20 по местному времени (03:20 по Баку) 19 июля обрушился шестиэтажный жилой дом. Возможны жертвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает Центральное телевидение КНР, причиной обрушения стал взрыв. На месте работают пожарные, медики и полиция. Проводятся спасательные работы.
Причины аварии и точное число жертв пока уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре