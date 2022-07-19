Убит двоюродный брат министра внутренних дел Турции

Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу был убит во время вооруженного нападения.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Hürriyet", 59-летний Сефа Донмез погиб в результате вооруженного нападения в одном из районов Трабзона.

Инцидент произошел вечером на Бульваре Ататюрка.

Во время спора, возникшего между Сефа Донмаз и мужчиной по имени Фатих, последний выстрелил в него из пистолета 5 раз.

Несмотря на все усилия врачей, доставленного в Государственную больницу Of Сефа Донмеза спасти не удалось.

После инцидента человек по имени Фатих сдался полиции с оружием в руках.

Полиция начала расследование убийства.