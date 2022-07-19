https://news.day.az/world/1480065.html Убит двоюродный брат министра внутренних дел Турции
Убит двоюродный брат министра внутренних дел Турции
Двоюродный брат министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу был убит во время вооруженного нападения.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Hürriyet", 59-летний Сефа Донмез погиб в результате вооруженного нападения в одном из районов Трабзона.
Инцидент произошел вечером на Бульваре Ататюрка.
Во время спора, возникшего между Сефа Донмаз и мужчиной по имени Фатих, последний выстрелил в него из пистолета 5 раз.
Несмотря на все усилия врачей, доставленного в Государственную больницу Of Сефа Донмеза спасти не удалось.
После инцидента человек по имени Фатих сдался полиции с оружием в руках.
Полиция начала расследование убийства.
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