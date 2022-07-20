Момент смертельного ДТП на МКАД

Департамент транспорта Москвы обнародовал кадры ДТП с участием семи автомобилей, в котором погиб один человек, еще двое пострадали, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел утром 19 июля на 22 километре МКАД. На кадрах видно, что посреди трассы стоит автомобиль. Аварийных знаков на нем замечено не было. Вскоре перед ним становится еще один автомобиль. Не проходит и минуты, как в них врезается двигающаяся по тому же ряду машина.

После столкновения автомобили по инерции разлетаются в разные стороны, и в них въезжают водители следующих машин. Всего в ДТП насчитали семь транспортных средств.