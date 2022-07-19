Подозреваемого в поджоге леса задержали во Франции

В Италии природный пожар окружает Рим. В эти минуты огонь выжигает пригород и добрался до одной из площадей в Тиволи, сгорел мост. Сейчас спасатели пытаются не подпустить пламя к зданиям, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Полыхает и Франция, сегодня в Жиронде задержали подозреваемого в поджоге леса. Сгорело больше 10 тысяч гектаров. 16 тысяч жителей эвакуированы. Обстановку усугубляет жара, от которой страдает вся Европа. Так, пассажиры парижского метро едва не задохнулись из-за сломанного кондиционера, когда поезд застрял в тоннеле. Людей вывели по путям.

А эти кадры доказывают насколько невыносимо сейчас в Великобритании - жители Западного Йоркшира теперь готовят завтрак, даже не используя при этом плиту, жарят яичницу и бекон прямо под лучами солнца.