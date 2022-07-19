Пассажирский самолет разбился при заходе на посадку в Сомали

Пассажирский самолёт разбился в аэропорту Могадишо в Сомали. Он заходил на экстренную посадку, но приземлиться мягко у пилотов не получилось: воздушное судно буквально ударилось о взлётную полосу, лайнер загорелся и перевернулся. Обломки раскидало в радиусе нескольких метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На борту находились 30 пассажиров и 6 членов экипажа, всех их удалось спасти. Пожарные сначала оперативно потушили пламя, а затем вывели пострадавших.

Серьезные травмы получили три человека, сейчас их осматривают медики. А полицейские разбираются в причинах аварии.