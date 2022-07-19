Два человека погибли в "огненном" ДТП с бензовозом

Два грузовых автомобиля столкнулись на 625-м километре трассы Р-255 в Красноярском крае. Одна из машин перевозила 40 бочек с бензином. В результате столкновения начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, погибли два человека, еще один пострадал.

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места аварии. На них запечатлена работа огнеборцев.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.