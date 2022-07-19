https://news.day.az/world/1480078.html Два человека погибли в "огненном" ДТП с бензовозом - ВИДЕО
Два человека погибли в "огненном" ДТП с бензовозом - ВИДЕО
Два грузовых автомобиля столкнулись на 625-м километре трассы Р-255 в Красноярском крае. Одна из машин перевозила 40 бочек с бензином. В результате столкновения начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, погибли два человека, еще один пострадал.
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места аварии. На них запечатлена работа огнеборцев.
Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.
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