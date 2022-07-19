Не менее 13 человек погибли при падении автобуса в реку в Индии

Не менее 13 человек погибли в результате падения автобуса в реку в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, еще 15 человек были спасены. В настоящее время выясняются причины, которые привели к трагедии. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке дороги.

По словам главного министра штата Мадхья-Прадеш, где произошла авария, Шивраджа Сингха Чоухана, на месте трагедии находится группа чиновников администрации района, которая должна разобраться в обстоятельствах произошедшего.

"Даны инструкции принять все необходимые меры для надлежащего обращения с пострадавшими", - написал он в своем блоге в Twitter.

По информации газеты Indian Expres, среди погибших пассажиров автобуса были четыре женщины. Также уточняется, что родственникам погибших выплатят компенсацию в размере 1,2 миллиона индийских рупий.