Швеция может отказаться от вертолетов NH90

Шведские ВВС планируют отказаться от вертолетов NH90, разработанных европейской группой Nato Helicopter Industries (NHIndustries), в которую входят франко-немецкая компания Eurocopter, англо-итальянская AgustaWestland и голландская Stork Fokker. Об этом, как сообщает Shephard Media, заявил командующий ВВС Швеции генерал-майор Карл-Йохан Эдстрем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, NHIndustries "не поставляет то, что должен".

"Мы по-прежнему являемся сильным партнером в семействе NH90, и мы разговаривали со странами, включая Норвегию, которые приняли решение об изменении системы. В настоящий момент NH90 не обеспечивает того, чем он должен быть", - заявил генерал.

Швеция эксплуатирует 18 вертолетов NH90 с обозначением Helikopter 14: девять построены в конфигурации TTH и девять для поисково-спасательных и противолодочных операций.