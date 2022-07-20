В Швейцарии ввели плату для инстаграмеров за любование озером Каума

Бирюзовые воды швейцарского горного озера Каума давно притягивали местных жителей и туристов. С появлением социальных сетей популярность этого расположенного на высоте 1000 местров над уровнем моря рядом с живописной альпийской деревней Флимс водоёма резко выросла: сотни и тысячи инстаграмеров побывали здесь, чтобы запечатлеть свой облик на фоне редкого по красоте пейзажа, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Власти кантона Граубюнден решили положить этому конец, введя плату за посещение достопримечательности.

"Я вообще-то хотел искупаться только раз, так что 19 швейцарских франков - это слишком дорого", - говорит турист из Германии Михаэль Меркш.

"Я думала, это будет стоить меньше, но когда увидела вид на озеро сверху, решила - ладно, заплачу!" - добавляет Саманта Фокс, туристка из Великобритании.

"Мы проезжали мимо и очень хотели увидеть знаменитое озеро. Мы не обратили внимания на цену, но очевидно, что это доступно не каждому", - согласен Фабио Ди Бари, итальянский турист.

Отныне лишь 1 700 счастливчиков могут купить билет, чтобы насладиться красотами местного пейзажа. На шквал критики в соцсетях представители властей отвечают: "Мы не хотим исключить гостей на день, мы намерены ограничить их количество, чтобы озером Каума любовались в первую очередь те, кто приехал сюда надолго".

"Мы в Швейцарии не привыкли устанавливать плату за любование природными достопримечательностями, но в европейском контексте и - шире - международном контексте это довольно распространенная практика", - заключает Моника Банди, один из руководителей Центра исследований туризма Бернского университета.