В Испании эвакуировали более 30 населенных пунктов

Жители 32 небольших населенных пунктов эвакуированы из соображений безопасности из-за лесного пожара в провинции Самора (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) на северо-западе Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи региона.

По ее информации, огонь бушует в районе муниципалитета Лосасио, около 6 000 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. В результате двух природных пожаров в Саморе погибли два человека, еще 15 пострадали. Из-за многочисленных возгораний в стране уже было выжжено около 60 000 га леса.

Пожары начались в Испании на фоне экстремально жаркой погоды, продолжавшейся всю прошлую неделю: температура воздуха в некоторых населенных пунктах превышала 45 градусов. 19 июля ситуация несколько улучшилась, тем не менее Государственное метеорологическое агентство Испании все еще сохраняет повышенный уровень погодной опасности из-за жары в некоторых регионах страны.