В Испании эвакуировали более 30 населенных пунктов
Жители 32 небольших населенных пунктов эвакуированы из соображений безопасности из-за лесного пожара в провинции Самора (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) на северо-западе Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter служба экстренной помощи региона.
По ее информации, огонь бушует в районе муниципалитета Лосасио, около 6 000 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. В результате двух природных пожаров в Саморе погибли два человека, еще 15 пострадали. Из-за многочисленных возгораний в стране уже было выжжено около 60 000 га леса.
Пожары начались в Испании на фоне экстремально жаркой погоды, продолжавшейся всю прошлую неделю: температура воздуха в некоторых населенных пунктах превышала 45 градусов. 19 июля ситуация несколько улучшилась, тем не менее Государственное метеорологическое агентство Испании все еще сохраняет повышенный уровень погодной опасности из-за жары в некоторых регионах страны.
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