Пентагон заказал 375 истребителей F-35 на $30 млрд

Пентагон и Lockheed Martin "достигли договоренности" о поставке для американских войск 375 истребителей F-35 в течение трех лет. Об этом заявил главный закупщик вооружений американского военного ведомства Уильям ЛаПланте, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, сумма сделки будет определена позднее, ожидается, что она составит около $30 млрд. Lockheed сообщила, что ей удалось снизить отпускную цену на самолеты за счет многолетних контрактов с поставщиками.

Помимо ВВС США F-35 планируется поставить в Финляндию, Швейцарию и Германию, а также в Польшу и Чехию.