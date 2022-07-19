Президенты Ирана и Турции встретились в Тегеране

Состоялась встреча Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, на встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы.

Отмечено, что Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси будут председательствовать на 7-ом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Иран, на котором будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений и потенциальные шаги для расширения двустороннего сотрудничества.

Также ожидается встреча Президента Турции с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси затем встретятся с Президентом России Владимиром Путиным в рамках "астанинского формата".