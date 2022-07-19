Ледник Мармолада: новая угроза

Новая гигантская трещина образовалась на леднике Мармолада на севере Италии. Это произошло через две недели после того, как отколовшийся огромный кусок ледника обрушился смертоносной лавиной, унёсшей по меньшей мере 11 жизней, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Эксперты говорят, что трещина длиной 200 метров и глубиной 25 метров, вероятно, возникла из-за потепления и вызывает беспокойство, поскольку этот район популярен среди туристов.