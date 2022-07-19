На пост президента Шри-Ланки выдвинуты три кандидата

Парламент Шри-Ланки одобрил во вторник три кандидатуры для выборов президента этого островного государства в ходе специального заседания парламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Ada Derana.

В числе этих кандидатов - исполняющий обязанности президента Ранил Викрамасингхе, а также представители оппозиции Анура Кумара Диссанаяка и Даллас Аллахапперума.

Кандидатуру Аллахапперумы предложил лидер оппозиции Саджит Премадаса и заявил, что оппозиционная "Объединенная национальная сила" поддержит его в парламенте. Сам Премадаса не стал выдвигать свою кандидатуру. Третий кандидат Анура Кумара Диссанаяка представляет левое объединение "Национальная народная сила". Выборы президента пройдут в парламенте 20 июля.

Президент Шри-Ланки избирается на президентских выборах, проводимых по всей стране на пятилетний срок, но, поскольку президент Готабая Раджапакса ушел в отставку до окончания своих полномочий, нового президента до окончания текущего президентского срока в соответствии с конституцией изберет парламент. Впервые в истории островного государства парламент назначит главу государства путем выбора из нескольких кандидатов.