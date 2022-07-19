https://news.day.az/world/1480154.html Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС
Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС
Стартовали переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в блок.
Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Петр Фиала сообщил в Twitter.
"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился открыть переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг на пути сближения Западных Балкан с ЕС. Это большой успех нашего председательства", - сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Фиала сообщил, что он встретится в Брюсселе с лидерами обеих стран. На ней они обсудят последующие шаги Албании и Северной Македонии для вступления в блок.
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