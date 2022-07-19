Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в ЕС

Стартовали переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в блок.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Петр Фиала сообщил в Twitter.

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился открыть переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг на пути сближения Западных Балкан с ЕС. Это большой успех нашего председательства", - сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Фиала сообщил, что он встретится в Брюсселе с лидерами обеих стран. На ней они обсудят последующие шаги Албании и Северной Македонии для вступления в блок.