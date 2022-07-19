Страшное ДТП в Египте

По меньшей мере 22 человека погибли, еще 33 получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в египетской провинции Эль-Минья, расположенной в центральной части страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник новостной портал Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на местную дорожную полицию.

Согласно сведениям портала, инцидент произошел на дороге близ города Маллави. Автобус с 45 пассажирами, следовавший из южной провинции Сохаг в направлении Каира, врезался в припаркованный на обочине грузовик, в котором также находились люди. Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, пассажиры автобуса - жители южных регионов Египта. Расследуются обстоятельства аварии.