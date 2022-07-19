Евросоюз нарастил закупки российского угля на 80%

Европейский союз в мае резко увеличил закупки российского угля на 80% по отношению к апрелю в преддверии полного запрета на его закупки. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Eurostat, передает Day.Az.

Отмечается, что в мае европейские страны приобрели у России 4,7 млн тонн угля за €1,1 млрд, в апреле было куплено 2,6 млн тонн угля за €700 млн.

Почти половину объема приобрели Нидерланды (2,2 млн тонн, что в 4 раза больше по сравнению с апрелем). Польша в мае купила на 95% меньше угля - 19,2 тыс. тонн. До этого страна была крупным импортером российского угля.

Раньше Европа получала российский уголь в основном по железной дороге, теперь же - морским путем. До того, как в отношении России были введены санкции на фоне проводимой в Украине спецоперации, на РФ приходилось 65% импортных поставок в ЕС.