Мощный шторм прокатился сразу по нескольким регионам России. В Тольятти машины на дорогах затопило по стёкла, вода заливалась даже в рейсовые автобусы. Вместе с ливнями пришел и сильнейший ветер, который с лёгкостью ломал деревья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Разрушения и потопы пришли также в Самару, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород. Автомобили глохли в огромных лужах. Особенно трудно пришлось курьерам, они толкали велосипеды по пояс в воде.

А в Липецке по улицам в разгар лета потекли снежные реки. В городе вместе с дождём выпал мощный град. Его оказалось столько, что потоки превратились в ледяную снеженую кашу.