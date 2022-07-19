В Италии звезду "Милана" спутали с наркоторговцем

Новый BLM-скандал сейчас может охватить Италию. Там жёстко задержали звезду футбольного клуба "Милан", перепутав с наркоторговцем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бакайоко в панаме в люксовом внедорожнике очень подходил под ориентировку разыскиваемых темнокожих преступников, и правоохранители решили действовать. Причем это была настоящая облава - спортсмена вытащили из салона, скрутили и начали обыскивать, в это время его друга в машине держали на прицеле.

В какой-то момент один из патрульных понял, что перед ними настоящий чемпион Италии, и поспешил рассказать об этом напарнику. Тот ещё какое-то время не мог поверить, что это ошибка. Но выражение лица полицейского сказало всё за себя.

Бакайоко тут же отпустили, а вот его фанаты теперь задаются вопросом, может всё дело было в цвете кожи футболиста.